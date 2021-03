La differenza tra Mario Draghi e un influencer (Di domenica 21 marzo 2021) Mario Draghi a Bergamo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus e della sua prima conferenza stampa, ci ha ricordato la differenza tra la comunicazione istituzionale e quella diffusa dagli influencer social. Ne avevamo bisogno, soprattutto dopo aver letto e ascoltato, da più parti, lamentazioni circa una supposta mancanza di comunicazione da parte del governo. Effettivamente è un deciso cambio di passo rispetto, ad esempio, alla comunicazione del precedente governo, caratterizzata da un sovradosaggio di “spin” – leggasi comunicazione a effetto, al fine di raccogliere consenso nell’immediato e finalizzato, quindi, a precostituire una narrazione facilmente propagandabile, al di là degli effettivi risultati. Non eravamo più abituati a un governo che, prima di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021)a Bergamo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Coronavirus e della sua prima conferenza stampa, ci ha ricordato latra la comunicazione istituzionale e quella diffusa daglisocial. Ne avevamo bisogno, soprattutto dopo aver letto e ascoltato, da più parti, lamentazioni circa una supposta mancanza di comunicazione da parte del governo. Effettivamente è un deciso cambio di passo rispetto, ad esempio, alla comunicazione del precedente governo, caratterizzata da un sovradosaggio di “spin” – leggasi comunicazione a effetto, al fine di raccogliere consenso nell’immediato e finalizzato, quindi, a precostituire una narrazione facilmente propagandabile, al di là degli effettivi risultati. Non eravamo più abituati a un governo che, prima di ...

