Kaio Jorge: Giuntoli proverà a portarlo a Napoli (Di domenica 21 marzo 2021) Kaio Jorge è un profilo gradito al direttore sportivo del Napoli. Non è da escludere un tentativo per il giovane brasiliano. Quale è la situazione di Kaio Jorge? L’attaccante brasiliano è stato già cercato da altre due squadre del nostro campionato: parliamo di Inter e Juventus. Ora alla lista delle pretendenti per il giovanissimo attaccante verdeoro si è iscritto anche il Napoli di Aurelio De Laurentis. La situazione contrattuale del brasiliano potrebbe anche essere vantaggiosa per i partenopei. Infatti l’attaccante classe 2002 del Santos potrebbe salutare i Meninos da Vila già a partire da questa estate e con un prezzo anche contenuto. Essendo in scadenza di contratto il Santos potrebbe farlo partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Oppure potrebbe anche arrivare a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021)è un profilo gradito al direttore sportivo del. Non è da escludere un tentativo per il giovane brasiliano. Quale è la situazione di? L’attaccante brasiliano è stato già cercato da altre due squadre del nostro campionato: parliamo di Inter e Juventus. Ora alla lista delle pretendenti per il giovanissimo attaccante verdeoro si è iscritto anche ildi Aurelio De Laurentis. La situazione contrattuale del brasiliano potrebbe anche essere vantaggiosa per i partenopei. Infatti l’attaccante classe 2002 del Santos potrebbe salutare i Meninos da Vila già a partire da questa estate e con un prezzo anche contenuto. Essendo in scadenza di contratto il Santos potrebbe farlo partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Oppure potrebbe anche arrivare a ...

