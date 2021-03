Juventus-Benevento 0-1 | Gaich beffa i bianconeri

(Di domenica 21 marzo 2021)0-1. Risultato sorprendente e inatteso alla vigilia ma che i sanniti ottengono con merito contro unatroppo brutta per essere vera. La rete decisiva è siglata daad un quarto d’ora dal termine che spegne definitivamente la rinccorsa deial titolo. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Pirlo rilancia Arthur dal 1? a centrocampo al fianco di Rabiot con Chiesa e Kulusevsky sugli esterni. In avanti Morata e Ronaldo, mentre in difesa, davanti a Szczney, ci sono Danilo e e Bernardeschi sugli esterni, Bonucci e De Light al centro. Inzaghi sceglie il 3-5-2 cone Lapadula coppia d’attacco. Centrocampo folto con Hatemay, Viola e Ionita, mentre Improta e Foulon sono gli esterni. In porta Montipo’, a guardia del quale agiscono Tuia, ...

Advertising

juventusfc : SI PARTE! KICK-OFF! Forza bianconeri, uniti anche oggi! #FINOALLAFINE! Live ?? - ZZiliani : #JuveBenevento 0-0 a fine primo tempo. Nel #Benevento bene #Ionita e #Gaich, nella #Juventus vicino al gol #Abisso,… - juventusfc : E' arrivato Mister @Pirlo_official Le sue parole LIVE ?? - ForzaInterHaiti : RT @lnteristaa: Juventus 0 - 1 Benevento - roccocavaliere_ : - Non hanno mai vinto 4 partite di fila - Un punto in due partite con il Benevento - Dovevano fare 92 punti e vinc… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Benevento

Sky Sport

0 - 1 LIVE 69' Gaich(4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo(3 ......e - Morata davanti LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Ronaldo, Morata. All.: Pirlo(3 - 5 - ...La Juventus si ferma in Serie A dopo 3 vittorie consecutive: il Benevento firma un colpo salvezza allo Stadium vincendo 1-0. A decidere è la rete di Gaich al 69' dopo un errore in disimpegno di Arthur ...Campo principale Torino, dove la Juventus affronta il Benevento di Pippo Inzaghi: la squadra di pirlo vuole punti importanti per scavalcare il Milan al secondo posto e mettere un po’ di pressione ...