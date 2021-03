Highlights e gol Juventus-Benevento 0-1: VIDEO Serie A 2020/2021 (Di domenica 21 marzo 2021) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Juventus-Benevento, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. All’Allianz Stadium impresa dei ragazzi di Filippo Inzaghi che trovano una vittoria preziosissima grazie alla rete di Adolfo Gaich. Per Pirlo addio sogni scudetto. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 GAICH SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di. All’Allianz Stadium impresa dei ragazzi di Filippo Inzaghi che trovano una vittoria preziosissima grazie alla rete di Adolfo Gaich. Per Pirlo addio sogni scudetto. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 GAICH SportFace.

Advertising

Inter_Women : ?? | HIGHLIGHTS Nonostante il ko, ripartiamo da questi tre (splendidi) gol ?? @beatricemerlo6 ?? #Tarenzi… - sportli26181512 : Brest-Angers 0-0: Pareggio per il Brest contro l'Angers. Il match valevole per la trentesima giornata della Ligue 1… - sportli26181512 : Digione-Reims 0-1: Nel match valido per la trentesima giornata della Ligue 1, vittoria per 1-0 del Reims sul Digion… - sportli26181512 : Nantes-Lorient 1-1: Nantes e Lorient si dividono un punto a testa. Nel match della trentesima giornata della Ligue… - sportli26181512 : Reggina-Chievo 1-1: Un gol segnato da Denis ha permesso al di riacciuffare il Chievo. Nel match valido per la trent… -