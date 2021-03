Hai mai conosciuto un “wokefish”? Ecco chi è e perché dovresti evitarlo (Di domenica 21 marzo 2021) Hai mai sentito parlare di un “wokefish”? Se la risposta è no, allora è meglio documentarsi immediatamente: Ecco chi è e perché evitarlo. Una cosa bisogna riconoscerla ai parlanti di lingua inglese: molto spesso hanno una definizione veramente ad hoc per persone e situazioni appena nate! Con il “pesce sveglio”, infatti, hanno deciso di definire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 21 marzo 2021) Hai mai sentito parlare di un “”? Se la risposta è no, allora è meglio documentarsi immediatamente:chi è e. Una cosa bisogna riconoscerla ai parlanti di lingua inglese: molto spesso hanno una definizione veramente ad hoc per persone e situazioni appena nate! Con il “pesce sveglio”, infatti, hanno deciso di definire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

RaiTre : “Blackbird! Come mai hai scelto questo brano dei Beatles?” “Non lo so, perché questo sapevo fare.” L’ironia e il ta… - NetflixIT : Un po’ di grandi classici da rivedere o che magari non hai mai visto e ti vergogni sempre un po’ a dirlo: Blow I G… - _Chiara_Mente_ : - Giornata uggiosa per essere primavera. - Hai mai sentito parlare di resilienza, umana? Fronteggiare al meglio le… - Brigate_Azzurre : Come, scarrafò ??? Non hai altri commenti? Co come mai? Noi tutti siamo qua ad aspettare la tua analisi della partit… - MarziaStark : Tommi ma non hai mai fatto il back-up delle chat? ???? #tzvip -