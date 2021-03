Fortnite Stagione 6: Un meteorite distruggerà la mappa? (Di domenica 21 marzo 2021) La Stagione 6 di Fortnite ha portato numerose novità in gioco, tra cui località, Skin e oggetti vari a tema paleolitico. Sulla mappa è possibile imbattersi in delle uova di dinosauro, pare che il loro arrivo avverrà nel corso delle prossime settimane. Come la Storia insegna, i dinosauri furono estinti da un meteorite, l’evento potrebbe verificarsi anche in Fortnite. A svelare questo è stato un noto leaker, il quale ha riportato l’immagine di un meteorite, i suoni e le caratteristiche, scoperti nei file del gioco. Un meteorite darà via alla Stagione 7 di Fortnite? Se giocate a Fortnite da tempo avrete sicuramente avuto il dispiacere di trovarvi di fronte il buco nero, il quale purtropop ha spazzato via la ... Leggi su gamerbrain (Di domenica 21 marzo 2021) La6 diha portato numerose novità in gioco, tra cui località, Skin e oggetti vari a tema paleolitico. Sullaè possibile imbattersi in delle uova di dinosauro, pare che il loro arrivo avverrà nel corso delle prossime settimane. Come la Storia insegna, i dinosauri furono estinti da un, l’evento potrebbe verificarsi anche in. A svelare questo è stato un noto leaker, il quale ha riportato l’immagine di un, i suoni e le caratteristiche, scoperti nei file del gioco. Undarà via alla7 di? Se giocate ada tempo avrete sicuramente avuto il dispiacere di trovarvi di fronte il buco nero, il quale purtropop ha spazzato via la ...

Advertising

tech_gamingit : Fortnite: Una Pioggia di meteoriti come evento di fine Stagione 6? - oOShinobi777Oo : Fortnite: Una Pioggia di meteoriti come evento di fine Stagione 6? - tech_gamingit : La Stagione 6 di Fortnite ha qualche riferimento 'puramente casuale' a Zelda: Breath of the Wild! Plagio o collabor… - oOShinobi777Oo : La Stagione 6 di Fortnite ha qualche riferimento 'puramente casuale' a Zelda: Breath of the Wild! Plagio o collabor… - tech_gamingit : Google ha aggiunto il 'PUNTO ZERO' su Maps come 'Santuario' in un'area desertica! Nel Trailer della Stagione 6 di… -