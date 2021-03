Fiammetta e la Dad a 1.000 metri in mezzo agli animali

Advertising

Agenzia_Ansa : Fiammetta e la Dad a 1.000 metri con 350 capre Quando la scuola di Mezzolombardo ha chiuso, la bambina ha iniziato… - MediasetTgcom24 : Trento, Dad in alta quota: Fiammetta fa lezione a 1.000 metri in mezzo agli animali #dad - RaiNews : Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta,… - CaggiaCarmela : RT @FraBaraghini: Val di Sole, la storia di Fiammetta, 10 anni, che segue il papà sull’alpeggio e fa dad tra 350 capre. Mette i sassolini s… - Frances90832167 : RT @FraBaraghini: Val di Sole, la storia di Fiammetta, 10 anni, che segue il papà sull’alpeggio e fa dad tra 350 capre. Mette i sassolini s… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiammetta Dad

L'aula didiventa quindi il pascolo dove vengono allevate 350 capre autoctone, passirie e mochene, e sarde. Il pap infatti ha portato una delle pi antiche tradizioni della sua terra, la ..., latra vette e pascoli - - > Leggi Anche Scuola, Bianchi: 'Sì alle lezioni in presenza, il problema non si risolve negli ultimi 20 giorni di giugno' In piazza ci sono le famiglie, ...Fiammetta è una bambina che ha scelto di studiare in Dad ma in maniera quanto meno inusuale. Foto (Screenshot youtube) La vicenda della piccola Fiammetta è una storia contempora ...Fare didattica a distanza a 1.000 metri di altezza, in mezzo alla natura e agli animali. È la storia di Fiammetta, 10 anni, iscritta al quarto anno della scuola primaria di Mezzolombardo, in Trentino.