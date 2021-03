Fabrizio Corona e i retroscena svelati da Nina Moric. Coinvolto il giudice (Di domenica 21 marzo 2021) Non è un bel periodo per Fabrizio Corona, dato che si trova attualmente in un ospedale nel reparto psichiatrico. Nina Moric sta facendo discutere per una risposta che ha dato a un utente social sull’ex marito. Nina e Fabrizio – Solonotizier24I retroscena di Nina Moric Fabrizio Corona è stato ricoverato nell’ospedale Niguarda e a breve sarà trasferito in carcere per volontà del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Nina all’inizio ha fatto sapere tramite i suoi avvocati che non avrebbe commentato questa triste vicenda. Per un po’ ha optato per il silenzio per rispetto del padre di suo figlio, ma ha dato una risposta che ha lasciato molto intendere. Nello specifico un follower le avrebbe ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 21 marzo 2021) Non è un bel periodo per, dato che si trova attualmente in un ospedale nel reparto psichiatrico.sta facendo discutere per una risposta che ha dato a un utente social sull’ex marito.– Solonotizier24Idiè stato ricoverato nell’ospedale Niguarda e a breve sarà trasferito in carcere per volontà del Tribunale di Sorveglianza di Milano.all’inizio ha fatto sapere tramite i suoi avvocati che non avrebbe commentato questa triste vicenda. Per un po’ ha optato per il silenzio per rispetto del padre di suo figlio, ma ha dato una risposta che ha lasciato molto intendere. Nello specifico un follower le avrebbe ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona: andare in televisione non è un reato. Si rimprovera a Corona di esistere! - marcoforn : La vita di Leonardo da Vinci potrebbe risultare noiosa per il xxxxxxxxx medio che guarda la tv, vuoi mettere Fabriz… - alexflyte : @Parpiglia Come sta il tuo amichetto Fabrizio corona siete più sentiti recentemente ??????? - 45acpjoe : RT @lercionotizie: #ultimora Nuovo atto di autolesionismo: Fabrizio Corona sorpreso a pagare le tasse - Euro_comunica : Il Salotto di Mario Gallo intervista per Eurocomunicazione Fabrizio Scuppa #pandemia #COVID19 #Corona #hotel… -