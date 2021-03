**Dl Sostegno: Berlusconi, 'imboccata strada giusta, quella indicata da Fi'** (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "La lotta contro il virus sarà lunga, ma la strada imboccata è quella giusta. L'accelerazione sui vaccini, i ristori immediati per chi è in difficoltà, i risarcimenti per le aziende che sono in perdita, l'abolizione dei codici Ateco per i risarcimenti, i congedi parentali immediati e il contributo per le baby sitter quando le scuole chiudono: sono passi concreti del governo sulla strada giusta, quella indicata da Forza Italia". Lo dice il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio. "In una situazione di emergenza, le forze politiche responsabili hanno dato vita all'unico governo possibile, questo governo di solidarietà nazionale. E' la soluzione che noi avevamo chiesto per primi, l'unica che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "La lotta contro il virus sarà lunga, ma la. L'accelerazione sui vaccini, i ristori immediati per chi è in difficoltà, i risarcimenti per le aziende che sono in perdita, l'abolizione dei codici Ateco per i risarcimenti, i congedi parentali immediati e il contributo per le baby sitter quando le scuole chiudono: sono passi concreti del governo sullada Forza Italia". Lo dice il presidente di Fi, Silvio, in un videomessaggio. "In una situazione di emergenza, le forze politiche responsabili hanno dato vita all'unico governo possibile, questo governo di solidarietà nazionale. E' la soluzione che noi avevamo chiesto per primi, l'unica che ...

