Di Maio e l'Eni vanno in Libia: "Italia protagonista" (Di domenica 21 marzo 2021) L’Italia pianta la prima bandierina nella nuova Libia, quella guidata da un nuovo governo di unità nazionale che dovrà portare il Paese alle elezioni di dicembre e - come auspicano l’Onu e la comunità internazionale - a un’agognata pace e stabilità, a 10 anni esatti dalla rivolta e dai raid della Nato che portarono alla caduta di Muammar Gheddafi. E lo fa “da protagonista” con una visita del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, primo tra i colleghi europei ad essere ricevuto dalle nuove istituzioni: dal presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Yunis al Menfi, al premier Abdul Hamid Dbeibah, alla collega Najla Al Mangoush con cui ha avuto anche a un pranzo di lavoro.Punto di partenza per allacciare i primi contatti con il nuovo governo - appoggiato da un voto di fiducia del parlamento libico riunificato - sono ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) L’pianta la prima bandierina nella nuova, quella guidata da un nuovo governo di unità nazionale che dovrà portare il Paese alle elezioni di dicembre e - come auspicano l’Onu e la comunità internazionale - a un’agognata pace e stabilità, a 10 anni esatti dalla rivolta e dai raid della Nato che portarono alla caduta di Muammar Gheddafi. E lo fa “da” con una visita del ministro degli Esteri, Luigi Di, primo tra i colleghi europei ad essere ricevuto dalle nuove istituzioni: dal presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Yunis al Menfi, al premier Abdul Hamid Dbeibah, alla collega Najla Al Mangoush con cui ha avuto anche a un pranzo di lavoro.Punto di partenza per allacciare i primi contatti con il nuovo governo - appoggiato da un voto di fiducia del parlamento libico riunificato - sono ...

