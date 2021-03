Covid, in Campania prorogate le chiusure di piazze, lungomari e parchi (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania proroga fino al 5 aprile i divieti attualmente in vigore, come la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, salvo che tra le 7.30 e le 8.30. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che prolunga le norme in scadenza, tra cui il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio – compresi quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021. In Campania le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite solo in negozi/box purché sussista la possibilità di contingentare gli accessi e in presenza di allaccio diretto alla rete idrica. Rispetto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Regioneproroga fino al 5 aprile i divieti attualmente in vigore, come la chiusura al pubblico diurbani, ville comunali, giardini pubblici,, salvo che tra le 7.30 e le 8.30. Il governatore Vincenzo De Luca ha firmato un’ordinanza che prolunga le norme in scadenza, tra cui il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio – compresi quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021. Inle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite solo in negozi/box purché sussista la possibilità di contingentare gli accessi e in presenza di allaccio diretto alla rete idrica. Rispetto ...

