Advertising

TV7Benevento : **Covid: Buffagni, 'via Fontana e Moratti, su vaccini scempio vergognoso'**... - TV7Benevento : Covid:Buffagni, 'Draghi fa stesse scelte Conte, Renzi sparito'... -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Buffagni

Il Tempo

Lo scrive su Facebook il deputato M5S Stefano... ma si vergognino! I lombardi, come tutti gli italiani, meritano DI MEGLIO e soprattutto SERIETÀ!" ha concluso. "La retorica del modello Lombardia nell'affrontare l'emergenzaha dato ...Roma, 15 mar. Adnkronos) – "È sempre interessante osservare in sequenza le affermazioni contraddittorie di Matteo Renzi. Ancora di più è constatare che alcune delle sue battaglie contro il governo Con ...«Mesi e mesi passati a sentire le bugie di questo signore. Ora che la situazione (purtroppo) richiede ulteriori misure» per contenere la diffusione dei «contagi, Salvini è sparito, e la sua becera pro ...