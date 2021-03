Chi è Esa Abrate Amici 20? Età | Altezza | Origini | Fidanzata e Instagram

Leggi su chiecosa

(Di domenica 21 marzo 2021) Esa, in arte Esa, è un direttore d’orchestra e cantante giovane difrancesi. Dopo un’infanzia difficile viene adottato in Italia e concentra i suoi studi nella musica. E’ stato cantante e cantautore con il singolo Mi Fa Male nella scuola di20 e viene eliminato alla prima puntata del serale il 20 marzo 2021. Chi è Esa? Nome: EsaSegno Zodiacale: Leone Età: 22 anni Data di nascita: 3 agosto 1998 Luogo di Nascita: Lille Professione: Influencer: 180 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: Esa non ha tatuaggi visibili Profiloufficiale: @esa.Seguici sul nostro profiloUfficiale: @chiecosa.it Biografia Esanasce in Francia nel 1999 da ...