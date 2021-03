Carlo Conti improvvisamente non sarà più in tv: Ecco perchè (Di lunedì 22 marzo 2021) Carlo Conti, amato conduttore televisivo, prende una decisione clamorosa e riparte come nessuno si sarebbe mai aspettato. Vediamo perché Carlo ContiCarlo Conti, dopo un lungo periodo in cui i suoi telespettatori hanno sentito molto la sua assenza, riparte in grande stile. Si era allontanato dalla televisione anche per dedicarsi alla sua famiglia, ed ora a 60 anni compiuti è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. Infatti, a seguito dei festeggiamenti avvenuti pochi giorni fa per il compimento dei suoi 60 anni appunto, Carlo Conti è pronto a tornare al lavoro presentando un talent show completamente nuovo. La trasmissione andrà in onda su Raiplay ed il conduttore, celebre volto della Rai che da anni accompagna il pubblico con “Tale ... Leggi su kronic (Di lunedì 22 marzo 2021), amato conduttore televisivo, prende una decisione clamorosa e riparte come nessuno si sarebbe mai aspettato. Vediamo perché, dopo un lungo periodo in cui i suoi telespettatori hanno sentito molto la sua assenza, riparte in grande stile. Si era allontanato dalla televisione anche per dedicarsi alla sua famiglia, ed ora a 60 anni compiuti è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. Infatti, a seguito dei festeggiamenti avvenuti pochi giorni fa per il compimento dei suoi 60 anni appunto,è pronto a tornare al lavoro presentando un talent show completamente nuovo. La trasmissione andrà in onda su Raiplay ed il conduttore, celebre volto della Rai che da anni accompagna il pubblico con “Tale ...

