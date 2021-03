Branco in terapia intensiva, grave la situazione dell’allenatore calcistico (Di domenica 21 marzo 2021) Un altro duro colpo per il mondo calcistico. Sembra infatti che “Branco” si trovi attualmente in terapia intensiva. RICOVERO E PEGGIORAMENTO – Ex calciatore del Brescia e del Genoa, nonché campione del mondo nel 1994, è stato ricoverato qualche giorno fa. Branco, il cui vero nome è Claudio Ibraim Vaz Leal, è da allora intubato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Un altro duro colpo per il mondo. Sembra infatti che “” si trovi attualmente in. RICOVERO E PEGGIORAMENTO – Ex calciatore del Brescia e del Genoa, nonché campione del mondo nel 1994, è stato ricoverato qualche giorno fa., il cui vero nome è Claudio Ibraim Vaz Leal, è da allora intubato L'articolo

Advertising

Corriere : Covid: Branco, ex Genoa e Brescia, in terapia intensiva e intubato. Ha 56 anni - Milanistadelusa : RT @Corriere: Covid: Branco, ex Genoa e Brescia, in terapia intensiva e intubato. Ha 56 anni - stefano_gatto97 : RT @ETGazzetta: #Covid, l’ex #Genoa #Branco peggiora: ricoverato in terapia intensiva - LPincia : RT @calciotoday_it: ?? #COVID19, sono gravi le condizioni dell'ex #Brasile e #Genoa. Claudio #Branco è intubato in terapia intensiva ?? http… - SilvanoPravato : RT @fattoquotidiano: Branco, l’ex terzino di Genoa e Brescia ricoverato in terapia intensiva per Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Branco terapia L'ecatombe in Brasile condanna Bolsonaro ...ospedali al collasso un po' ovunque con persone che muoiono in fila in attesa di letti di terapia ... Dopo la cacciata un mese fa del presidente di Petrobras, Castello Branco, accusato dal presidente di ...

Ex Genoa: Branco intubato in terapia intensiva ...per primo Peggiorano le condizioni di Branco , alle prese con il virus Covid - 19. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , l'ex terzino brasiliano del Genoa è intubato nel reparto di terapia ...

Branco ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid Corriere dello Sport.it Covid: l'ex Brescia e Genoa Branco in terapia intensiva Lo fa sapere la federcalcio brasiliana, per la quale Branco lavora come coordinatore delle nazionali giovanili. L'ex genoano, che si è ammalato nelle scorse settimane, era stato ricoverato tre giorni ...

Branco, l’ex terzino di Genoa e Brescia ricoverato in terapia intensiva per Covid Attualmente, scrivono i medici del Copa Star, “non ci sono previsioni su quando potrà riprendere a respirare autonomamente” Terzino, celebre per le sue punizioni mancine, Branco fu titolare nella fina ...

...ospedali al collasso un po' ovunque con persone che muoiono in fila in attesa di letti di... Dopo la cacciata un mese fa del presidente di Petrobras, Castello, accusato dal presidente di ......per primo Peggiorano le condizioni di, alle prese con il virus Covid - 19. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , l'ex terzino brasiliano del Genoa è intubato nel reparto di...Lo fa sapere la federcalcio brasiliana, per la quale Branco lavora come coordinatore delle nazionali giovanili. L'ex genoano, che si è ammalato nelle scorse settimane, era stato ricoverato tre giorni ...Attualmente, scrivono i medici del Copa Star, “non ci sono previsioni su quando potrà riprendere a respirare autonomamente” Terzino, celebre per le sue punizioni mancine, Branco fu titolare nella fina ...