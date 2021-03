Arrestate due persone a San Secondo di Pinerolo Torino

(Di domenica 21 marzo 2021) Viaggiavano in auto armati di due pistole: scoperti dai carabinieri durante un normale controllodue. L’atteggiamento preoccupato dei due individui ha insospettito i militari e Giravano sulla loro autovettura con due pistole. A Sandi, i carabinieri della compagnia di, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per contrastare

Advertising

RTAlive1 : Salerno, truffata un’anziana con il trucco del corriere, arrestate due persone - infoitinterno : Centro storico, arrestate due giovani borseggiatrici - laregione : Incendio in negozio a Lugano, due persone arrestate - Activnews24 : La polizia bulgara, in un'operazione congiunta con i servizi segreti Usa, ha sequestrato dollari ed euro falsi di a… - cronacadiroma : #roma #centrostorico, arrestate due giovani #borseggiatrici -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestate due

a Roma dalla Polizia di Stato tredici persone , sequestrati più di 2 kg di droga e oltre 3. di 4 piante recise di marijuana per un peso di 980 grammi,confezioni di fertilizzante, 28 ...Ben 13 persone, 2 minori indagati in stato di libertà, più di 2 kg di droga e oltre 3.000 euro in ... Individuato l'appartamento riconducibile aiarrestati, la perquisizione domiciliare ha ...Roma, compra la droga in monopattino. Diversi arresti in molte zone della Capitale. Leggi tutti i dettagli nell'articolo..Una gang formata da tre universitari ventenni di Vallefoglia (Pesaro e Urbino) è stata sgominata con l'arresto di due di loro ...