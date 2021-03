Alexander Zverev s’impone ad Acapulco: è il titolo più importante dal 2018 (Di domenica 21 marzo 2021) Alexander Zverev è il nuovo campione del torneo ATP 500 di Acapulco. Il campione tedesco, nell’ultimo atto dell’ Abierto Mexicano Telcel, ha sconfitto in un match molto tirato il greco Stefanos Tsitsipas. Alla fine “Sasha” l’ha spuntata per 6-4 7-6(3) dopo 2h e 17 minuti di grandissima lotta. Si tratta per lui del quattordicesimo titolo in carriera, il primo nella località messicana, dopo che nel 2019 perse in finale contro l’australiano Nick Kyrgios. Questa notte Zverev ha anche vinto il trofeo più importante dal novembre 2018, quando demolì Novak Djokovic nell’ultimo atto delle ATP Finals. Successivamente ,infatti, sono arrivati solamente tre tornei ATP 250: il primo a Ginevra nel 2019 e poi la doppietta a Colonia lo scorso ottobre. Per il nativo di Amburgo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021)è il nuovo campione del torneo ATP 500 di. Il campione tedesco, nell’ultimo atto dell’ Abierto Mexicano Telcel, ha sconfitto in un match molto tirato il greco Stefanos Tsitsipas. Alla fine “Sasha” l’ha spuntata per 6-4 7-6(3) dopo 2h e 17 minuti di grandissima lotta. Si tratta per lui del quattordicesimoin carriera, il primo nella località messicana, dopo che nel 2019 perse in finale contro l’australiano Nick Kyrgios. Questa notteha anche vinto il trofeo piùdal novembre, quando demolì Novak Djokovic nell’ultimo atto delle ATP Finals. Successivamente ,infatti, sono arrivati solamente tre tornei ATP 250: il primo a Ginevra nel 2019 e poi la doppietta a Colonia lo scorso ottobre. Per il nativo di Amburgo, ...

