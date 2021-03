Torino, No mask e No vax in piazza: un fermato e tante multe (Di sabato 20 marzo 2021) Poco più di un centinaio di persone si sono ritrovate oggi, sabato 20 marzo 2021, in piazza Castello a Torino per una manifestazione non autorizzata di No mask e No Vax. “Giustizia libertà respirare verità”, è stato lo slogan scelto dai manifestanti per l’iniziativa Revolution Day e World Wide Demo Torino 2021. Che si è chiusa con una trentina di persone sanzionate dalle forze dell’ordine: 18 perché senza mascherina e 12 perché arrivate da altri Comuni e che quindi hanno violato le norme imposte dalla zona rossa. no Un uomo invece è stato portato in caserma: controllato perché non aveva la mascherina, si è rifiutato di fornire i documenti, poi ha tentato di fuggire in bici. Ne è nato un parapiglia in cui un agente è rimasto lievemente ferito a una mano. Al raduno, nato da un tam tam sui social, hanno partecipato volti ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021) Poco più di un centinaio di persone si sono ritrovate oggi, sabato 20 marzo 2021, inCastello aper una manifestazione non autorizzata di Noe No Vax. “Giustizia libertà respirare verità”, è stato lo slogan scelto dai manifestanti per l’iniziativa Revolution Day e World Wide Demo2021. Che si è chiusa con una trentina di persone sanzionate dalle forze dell’ordine: 18 perché senza mascherina e 12 perché arrivate da altri Comuni e che quindi hanno violato le norme imposte dalla zona rossa. no Un uomo invece è stato portato in caserma: controllato perché non aveva la mascherina, si è rifiutato di fornire i documenti, poi ha tentato di fuggire in bici. Ne è nato un parapiglia in cui un agente è rimasto lievemente ferito a una mano. Al raduno, nato da un tam tam sui social, hanno partecipato volti ...

