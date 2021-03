Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia (Di sabato 20 marzo 2021) Ennesima brutta figura della Lombardia, che si conferma pecora nera nella gestione della pandemia. Questa volta a non funzionare sono le convocazioni per il vaccino. A causa di un errore di gestione sul sistema di Aria, la società della Regione che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale, questa mattina l’hub vaccinale di Cremona, in fiera, si è ritrovato praticamente deserto: medici, infermieri e volontari tutti mobilitati per garantire il numero di dosi programmato e solo 80 utenti presenti invece degli attesi 600. “Non c’è un anziano in coda perché non sono partiti gli sms” denuncia il consigliere regionale del Partito Democratico, Matteo Piloni.Così, a fronte di un buco di 500 prenotazioni, l’Asst ha iniziato a chiamare direttamente le persone e i sindaci di Cremona e dei Comuni limitrofi affinché provvedessero ad inviare una lista di persone da ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) Ennesima brutta figura della, che si conferma pecora nera nella gestione della pandemia. Questa volta a non funzionare sono le convocazioni per il vaccino. A causa di un errore di gestione sul sistema di Aria, la società della Regione che gestisce le prenotazioni della campagna vaccinale, questa mattina l’hub vaccinale di Cremona, in fiera, si è ritrovato praticamente deserto: medici, infermieri e volontari tutti mobilitati per garantire il numero di dosi programmato e solo 80 utenti presenti invece degli attesi 600. “Non c’è un anziano in coda perché non sono partiti gli sms” denuncia il consigliere regionale del Partito Democratico, Matteo Piloni.Così, a fronte di un buco di 500 prenotazioni, l’Asst ha iniziato a chiamare direttamente le persone e i sindaci di Cremona e dei Comuni limitrofi affinché provvedessero ad inviare una lista di persone da ...

