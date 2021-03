Maria Mazzotta torna con “Nu me lassare”

(Di sabato 20 marzo 2021) Il desiderio di ritrovare qualcuno che non c’è più nella ballata d’amore didal titolo “Nun me” disponibile online il videoclip di “Nu me”, la ballata d’amore di, una tra le voci più importanti del panorama folk italiano e della world music internazionale. Il desiderio di ritrovare qualcuno che non c’è più, ma soprattutto la capacità… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maria Mazzotta

Salento Metropoli

"di Visi e d'Istanti" si chiuderà sabato 10 aprile con una serata all'insegna delle vocalità popolari con la portavoce del canto salentino, il vincitore dell'ultima edizione di "...... Ars Nova Napoli (Campania); Eleonora Bordonaro (Sicilia); Elena D`Ascenzo (Abruzzo); Kalascima (Salento); Abramo Laye Senè & Gaalgui World Music Band (Senegal/Sicilia);(Salento); ...L'adrenalina non manca nell'ultimo film diretto da Gabriele Albanesi, in arrivo l'11 marzo su Prime Video. “Bastardi a mano armata” è un thriller ambientato in uno sperduto chalet di montagna: qui viv ...Chi troviamo nel cast de Il Commissario Montalbano 2021 - Il metodo Catalanotti? Scopri tutti i protagonisti del film tv con Luca Zingaretti.