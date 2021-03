Islanda, il sistema vulcanico Krysuvik ha ripreso la sua attività (Di sabato 20 marzo 2021) Eruzione vulcanica a circa 40 chilometri dalla capitale Reykjavik. La zona è disabitata, quindi non ci sarebbero particolari pericoli. Eruzione vulcanica in Islanda: “Codice è rosso, ma pochissima turbolenza” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 marzo 2021) Eruzione vulcanica a circa 40 chilometri dalla capitale Reykjavik. La zona è disabitata, quindi non ci sarebbero particolari pericoli. Eruzione vulcanica in: “Codice è rosso, ma pochissima turbolenza” su Notizie.it.

Advertising

arianalamre : RT @Geomagazineit: ISLANDA, AL VIA L'ERUZIONE Dopo innumerevoli scosse sismiche e tremori, è cominciata l'eruzione nella penisola di #Rey… - eterea_naive : RT @Geomagazineit: ISLANDA, AL VIA L'ERUZIONE Dopo innumerevoli scosse sismiche e tremori, è cominciata l'eruzione nella penisola di #Rey… - cumulunimbus : RT @Geomagazineit: ISLANDA, AL VIA L'ERUZIONE Dopo innumerevoli scosse sismiche e tremori, è cominciata l'eruzione nella penisola di #Rey… - beaulieuonnp : RT @Geomagazineit: ISLANDA, AL VIA L'ERUZIONE Dopo innumerevoli scosse sismiche e tremori, è cominciata l'eruzione nella penisola di #Rey… - Geomagazineit : ISLANDA, AL VIA L'ERUZIONE Dopo innumerevoli scosse sismiche e tremori, è cominciata l'eruzione nella penisola di… -