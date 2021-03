Eriksen, a DAZN: “Scudetto la prima parola che ho imparato all’Inter” (Di sabato 20 marzo 2021) Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN. Parlando del rapporto con Conte, del suo nuovo ruolo e del rapporto con Lukaku, il calciatore danese si è raccontato nel suo adattamento nel mondo nerazzurro Un nuovo Eriksen all’Inter? Parlando del suo nuovo ruolo, il calciatore ha raccontato: “Non so se è un ‘nuovo Eriksen‘ o quello di sempre che però gioca un po’ di più. Nel sistema che utilizziamo e nella posizione che occupo adesso gioco un po’ più basso, quindi sono più coinvolto in situazioni come queste. Devo essere pronto a fare dei tackle per recuperare il pallone. Ovvio, normalmente ho giocato più avanzato, ho dovuto adattarmi a un nuovo sistema, a nuovo stile di gioco. Piano piano ho imparato e ora conosco molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Il centrocampista dell’Inter Christianha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di. Parlando del rapporto con Conte, del suo nuovo ruolo e del rapporto con Lukaku, il calciatore danese si è raccontato nel suo adattamento nel mondo nerazzurro Un nuovo? Parlando del suo nuovo ruolo, il calciatore ha raccontato: “Non so se è un ‘nuovo‘ o quello di sempre che però gioca un po’ di più. Nel sistema che utilizziamo e nella posizione che occupo adesso gioco un po’ più basso, quindi sono più coinvolto in situazioni come queste. Devo essere pronto a fare dei tackle per recuperare il pallone. Ovvio, normalmente ho giocato più avanzato, ho dovuto adattarmi a un nuovo sistema, a nuovo stile di gioco. Piano piano hoe ora conosco molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen DAZN Intervista Eriksen: 'Io e Conte dovevamo conoscerci. Sullo scudetto...' Il centrocampista danese ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di DAZN . Tra i temi affrontati da Eriksen, non poteva mancare, ovviamente, un commento sull'evidente ...

Inter, Eriksen: "Ora con Conte ci conosciamo. Scudetto? Un sogno" Proprio Eriksen ha raccontato la sua rinascita a Dazn. Conosco meglio Conte Si parte dal rapporto con Antonio Conte , che dopo un anno è riuscito a inserire Eriksen nei meccanismi del 3 - 5 - 2 dell'...

Eriksen a DAZN: "Scudetto è una delle prime parole che ho imparato" Goal.com Eriksen, a DAZN: “Scudetto la prima parola che ho imparato all’Inter” Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN. Parlando del rapporto con Conte, del suo nuovo ruolo e del rapporto con Lukaku, il calciatore ...

Inter-Sassuolo: fuori Lautaro Durante l’intervista a ‘Dazn‘ il difensore olandese dell’Inter Stefan De ... avrebbe parlato delle condizioni di Alexis Sanchez e l’inserimento di Christian Eriksen: “Come allenatore, devi essere ...

