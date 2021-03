Crotone, Vrenna suona la carica: «Salvezza? Da qui non deve passare nessuno» (Di sabato 20 marzo 2021) Giovanni Vrenna, presidente del Crotone, suona la carica per la Salvezza della sua squadra: ecco le dichiarazioni prima della gara con il Bologna Giovanni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Bologna. Il presidente suona la carica per la Salvezza. «Nel girone di ritorno l’ho sentita spesso. Se vogliamo salvarci dallo Scida non deve passare nessuno. Un altro miracolo? Speriamo, poi il campo lo dirà alla fine. Siamo fiduciosi di poter onorare questa maglia fino alla fine». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Giovanni, presidente dellaper ladella sua squadra: ecco le dichiarazioni prima della gara con il Bologna Giovanni, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Bologna. Il presidentelaper la. «Nel girone di ritorno l’ho sentita spesso. Se vogliamo salvarci dallo Scida non. Un altro miracolo? Speriamo, poi il campo lo dirà alla fine. Siamo fiduciosi di poter onorare questa maglia fino alla fine». Leggi su Calcionews24.com

