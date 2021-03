Cremona-Treviso: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di sabato 20 marzo 2021) Vanoli basket Cremona e De’Longhi Treviso basket si sfidano nel 23° turno di Serie A1 2020/2021. La banda di Galbiati è coinvolta nella lotta per retrocedere: al momento sono solo due i punti di vantaggio su Reggiana, Cantù e Varese, tutte appaiate a quota 14 punti all’ultimo posto. Dall’altra parta la squadra di Menetti è reduce dalla meritata vittoria contro la Fortitudo Bologna: il momentaneo settimo posto varrebbe l’accesso ai prossimi playoff. Domenica 21 marzo alle ore 17.00 inizierà il match che sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player. SEGUI IN diretta Cremona-Treviso SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Vanolie De’Longhisi sfidano nel 23° turno diA1. La banda di Galbiati è coinvolta nella lotta per retrocedere: al momento sono solo due i punti di vantaggio su Reggiana, Cantù e Varese, tutte appaiate a quota 14 punti all’ultimo posto. Dall’altra parta la squadra di Menetti è reduce dalla meritata vittoria contro la Fortitudo Bologna: il momentaneo settimo posto varrebbe l’accesso ai prossimi playoff. Domenica 21 marzo alle ore 17.00 inizierà il match che sarà trasmesso intv su Eurosport 2 e insu Eurosport Player. SEGUI INSportFace.

