Centinaia di No Mask e No Vax in piazza a Torino: «I contagi e le terapie intensive sotto pressione? Invenzioni mediatiche»

Centinaia di No Mask e No Vax si sono radunati oggi, 20 marzo, in piazza Carignano e in piazza Castello, nel cuore di Torino. «Diteci cosa ci mettete dentro il vaccino» contro il Coronavirus, hanno urlato mentre nessuno di loro portava con sé la mascherina. I manifestanti si sono dati appuntamento tramite alcuni gruppi su Telegram, diversi di loro accompagnati anche dai bambini. Nel corso del pomeriggio, sono andate in scena due manifestazioni parallele: il Revolution Day e il World Wide Demo Torino 2021. I partecipanti hanno recitato gli stessi slogan: «Siamo qui per i diritti e per la libertà». Poi sono scattate decine di sanzioni. In 18 sono stati multati perché senza mascherina e 12 perché arrivati da altri Comuni, violando le norme anti-Covid.

