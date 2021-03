Cecilia Rodriguez e i ringraziamenti su Instagram dopo il compleanno (Di sabato 20 marzo 2021) dopo aver spento le candeline, Cecilia Rodriguez fa un post su Instagram con un ringraziamento speciale Nei giorni scorsi Cecilia Rodriguez ha spento le candeline per il suo trentunesimo compleanno. Per l’occasione, molti sono stati i messaggi e i commenti che la modella e imprenditrice argentina ha ricevuto sia dalla gente comune che costituisce la sua community sia da amici del mondo dello spettacolo. Dal canto suo, dopo aver condiviso molte storie in cui è stata taggata, la Rodriguez ha trascorso il compleanno con i suoi cari, come alcune storie pubblicate su Instagram hanno raccontato. A tal proposito non hanno tardato ad arrivare commenti polemici sulla scelta di condividere la giornata con i ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 marzo 2021)aver spento le candeline,fa un post sucon un ringraziamento speciale Nei giorni scorsiha spento le candeline per il suo trentunesimo. Per l’occasione, molti sono stati i messaggi e i commenti che la modella e imprenditrice argentina ha ricevuto sia dalla gente comune che costituisce la sua community sia da amici del mondo dello spettacolo. Dal canto suo,aver condiviso molte storie in cui è stata taggata, laha trascorso ilcon i suoi cari, come alcune storie pubblicate suhanno raccontato. A tal proposito non hanno tardato ad arrivare commenti polemici sulla scelta di condividere la giornata con i ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : #Belen e Cecilia Rodriguez fanno infuriare i fan: 'Balliamo alla faccia del #Covid' - Ilovepalermocalcio - jadenmiles : Meanwhile, in Italy ... Tweet from Corriere della Sera (@Corriere) Corriere della Sera (@Corriere) Tweeted: «Alla… - infoitcultura : Cecilia Rodriguez compie 31 anni, la dolce dedica di Ignazio Moser - Parpiglia : RT @Corriere: «Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso»: i fan contro Belen Rodriguez - ModaCorriere : RT @Corriere: «Alla faccia del Covid, abbiamo ballato lo stesso»: i fan contro Belen Rodriguez -