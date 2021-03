Cassano sicuro: «Scudetto? Ha finito la birra» (Di sabato 20 marzo 2021) Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto infuriare i tifosi del Milan: le dichiarazioni dell’ex attaccante Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto infuriare i tifosi del Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante ai microfoni di Bobo Tv: «Il Milan ha finito la birra. Ormai è troppo lontano dalla vetta e andrà a giocare su un campo tremendo. Poi quando le avversarie iniziano a risalire la classifica si fa dura». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto infuriare i tifosi del Milan: le dichiarazioni dell’ex attaccante Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto infuriare i tifosi del Milan. Ecco le dichiarazioni dell’ex attaccante ai microfoni di Bobo Tv: «Il Milan hala. Ormai è troppo lontano dalla vetta e andrà a giocare su un campo tremendo. Poi quando le avversarie iniziano a risalire la classifica si fa dura». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

undoriano : Ho scoperto solo ora della tua esistenza, ma sono sicuro che il prossimo anno in prima squadra insieme a Prelec sar… - Giusepp92718710 : @Vatenerazzurro1 'Ancora tu Cassano ma non dovevamo sentirci più.' Se la storia non ricorderà Mourinho,di sicuro(si… - tuttoatalanta : Cassano: 'Inter, Juve e Atalanta di sicuro in Champions. Il Milan se la gioca per il 4° posto'… - Donato753 : @TUTTOJUVE_COM Sicuro che Cassano abbia detto Status??? - Barellismo11 : @Fraboys69 Non hai fatto nessun nome ma sono sicuro tu stia parlando di Cassano -