Cagni:«Ferlaino mi voleva al Napoli, ma indossavo l’abito scuro e per scaramanzia non mi prese» (Di sabato 20 marzo 2021) Gigi Cagni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli svelando un retroscena del Napoli ai tempi di Ferlaino. «Sono stato davvero molto vicino alla panchina del Napoli. Andai a cena a casa di Bianchi a Bergamo per parlare con Ferlaino. Il presidente mi disse che ero un bravo allenatore e che gli piacevo, avrebbe dovuto scegliere tra me e Marcello Lippi. In seguito mi dissero che ero andato con l’abito scuro e forse per quello non ero stato scelto, perché Ferlaino era molto superstizioso. In quel periodo Marcello era anche lui un allenatore giovane e di prospettiva e fece molto bene, ma a me venire a Napoli sarebbe molto piaciuto». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Gigiha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kisssvelando un retroscena delai tempi di. «Sono stato davvero molto vicino alla panchina del. Andai a cena a casa di Bianchi a Bergamo per parlare con. Il presidente mi disse che ero un bravo allenatore e che gli piacevo, avrebbe dovuto scegliere tra me e Marcello Lippi. In seguito mi dissero che ero andato cone forse per quello non ero stato scelto, perchéera molto superstizioso. In quel periodo Marcello era anche lui un allenatore giovane e di prospettiva e fece molto bene, ma a me venire asarebbe molto piaciuto». L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Cagni:«Ferlaino mi voleva al Napoli, ma indossavo l’abito scuro e per scaramanzia non mi prese» A Radio Kiss Kiss… - tuttonapoli : Cagni svela: 'Ferlaino non mi portò al Napoli per superstizione, vi spiego' - cn1926it : #Cagni, il retroscena è clamoroso: 'Il #Napoli preferì #Lippi a me. Ero vestito di nero a una cena e #Ferlaino...' -

Ultime Notizie dalla rete : Cagni Ferlaino Cagni svela: "Ferlaino non mi portò al Napoli per superstizione, vi spiego" Tutto Napoli Cagni:«Ferlaino mi voleva al Napoli, ma indossavo l’abito scuro e per scaramanzia non mi prese» Cagni: "Ferlaino mi voleva al Napoli, ma indossavo l'abito scuro e per scaramanzia non mi prese. Scelse Lippi" ...

Cagni svela: "Ferlaino non mi portò al Napoli per superstizione, vi spiego" Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'allenatore Gigi Cagni ha svelato un retroscena del passato: “Sono stato davvero molto vicino alla panchina del Napoli, andai a cena a casa di Bianchi a ...

Cagni: "Ferlaino mi voleva al Napoli, ma indossavo l'abito scuro e per scaramanzia non mi prese. Scelse Lippi" ...Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, l'allenatore Gigi Cagni ha svelato un retroscena del passato: “Sono stato davvero molto vicino alla panchina del Napoli, andai a cena a casa di Bianchi a ...