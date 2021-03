«Anziani isolati da un anno Le stanze degli abbracci? Uno spot» | la denuncia del presidente dell’associazione per i diritti nelle Rsa

Advertising

repubblica : “Le stanze degli abbracci sono solamente uno spot. I nostri anziani isolati da mesi” - LuigiaFio : RT @RobertoBortone: “Le stanze degli abbracci sono solamente uno spot. I nostri anziani isolati da mesi” - DCiocchetti : RT @RobertoBortone: “Le stanze degli abbracci sono solamente uno spot. I nostri anziani isolati da mesi” - bardo1962 : RT @CastigliMirella: Oltre #unmilione di #morti in Europa. Posti di #lavoro persi, bruciati, se va bene, congelati. #CrisiEconomica. #ViteS… - lapatty_dan : RT @CastigliMirella: Oltre #unmilione di #morti in Europa. Posti di #lavoro persi, bruciati, se va bene, congelati. #CrisiEconomica. #ViteS… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziani isolati

la Repubblica

Il presidente Gianluigi Pirazzoli spiega: "La situazione è sotto controllo, glistanno tutti bene e sono statiin una struttura . Abbiamo informato i parenti con la newsletter ...... ma sono 59 (su 1189 totali) invece quelli tra il personale , prontamente. Prosegue, intanto, la vaccinazione nelle strutture. Ad essere vaccinato è stato il 28% deglied il 36% degli ...MILANO - Eppure lo sappiamo tutti, quanto è essenziale il rapporto con la famiglia, per chi vive in una residenza per anziani. Eppure, "le rsa sono chiuse, inaccessibili come cittadelle medievali, non ...Settimane ad aspettare la convocazione per il vaccino, e quando è arrivata un anziano si è visto dare l'appuntamento a Cremona, a 170km da casa ...