Almanacco del 20-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021)del giorno sabato 20 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda archippo Archipo a chi possiede un nome di origine biblica che deriva dal greco e significa Guardiano di cavalli dice il proverbio se le gemme fan cucù L’inverno non c’è più sono una pioggi o Spike Lee Old cosmeri Noi andiamo a fare gli auguri ai nati di oggi Roger li facciamo li facciamo a Pierpaolo Tantissimi auguri Paolo buon compleanno a te e poi Roger anche a Clementina e a Federica i più rapidi che anche in questo sabato ci hanno raggiunto veloci veloci Sara Camilla Delia Irenedolcissimi con voi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 20 marzo del 1800 Alessandro Volta rende pubblica l’invenzione della Pira in una lettera indirizzata al Presidente della Royal Society di Londra in quello stesso ed anche la Prima descrizione 20 marzo 1852 viene pubblicato La capanna dello ...