18 anni di carcere per aver ucciso i 4 figli, ma potrebbero essere morti per una malattia (Di sabato 20 marzo 2021) Kathleen Folbigg, una donna australiana condannata in appello a 30 anni di reclusione nel 2003 con l’accusa di avere ucciso i suoi quattro figli tra il 1989 e il 1999, potrebbe essere innocente: nuove prove scientifiche, riporta oggi la Cnn in un lungo articolo, indicano infatti che i bimbi potrebbero essere deceduti a causa di difetti genetici ereditati dalla madre.La donna, che oggi ha 53 anni, era stata giudicata colpevole di avere ucciso i suoi quattro bebè soffocandoli nel sonno, perchè non ne sopportava il pianto e l’intrusione nella sua vita sociale. Ma Folbigg si è sempre dichiarata innocente della morte di Patrick (di otto mesi) nel 1991, di Sarah (11 mesi) nel 1993 e di Laura (19 mesi) nel 1999. La donna era ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) Kathleen Folbigg, una donna australiana condannata in appello a 30di reclusione nel 2003 con l’accusa dii suoi quattrotra il 1989 e il 1999, potrebbeinnocente: nuove prove scientifiche, riporta oggi la Cnn in un lungo articolo, indicano infatti che i bimbideceduti a causa di difetti genetici ereditati dalla madre.La donna, che oggi ha 53, era stata giudicata colpevole dii suoi quattro bebè soffocandoli nel sonno, perchè non ne sopportava il pianto e l’intrusione nella sua vita sociale. Ma Folbigg si è sempre dichiarata innocente della morte di Patrick (di otto mesi) nel 1991, di Sarah (11 mesi) nel 1993 e di Laura (19 mesi) nel 1999. La donna era ...

