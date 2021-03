Whatsapp, Instagram e Messenger down: impossibile utilizzare le app (Di venerdì 19 marzo 2021) In diversi Paesi del mondo, Italia comresa, si stanno registrando problemi di accesso alle piattaforme di casa Zuckerberg. Di nuovo problemi con le piattaforme di Mark Zuckerberg. Secondo quanto riportato dal sito downdetector.it, a partire dalle 18 di oggi si sono iniziati a registrare i primi problemi di funzionamento delle app Whatsapp, Messenger e Instagram. Un down che è stato registrato in diversi Paesi del mondo, Italia compresa. Per gli utenti l’impossibilità di inviare messaggi nelle chat e di aggiornare il feed con gli ultimi post pubblicati. Di minore entità i disagi registrati per Messenger e Facebook. Le segnalazioni continuano a susseguirsi da ogni parte del mondo, ma al momento non è ancora stato rilasciato un comunicato ufficiale sul blocco ... Leggi su ck12 (Di venerdì 19 marzo 2021) In diversi Paesi del mondo, Italia comresa, si stanno registrando problemi di accesso alle piattaforme di casa Zuckerberg. Di nuovo problemi con le piattaforme di Mark Zuckerberg. Secondo quanto riportato dal sitodetector.it, a partire dalle 18 di oggi si sono iniziati a registrare i primi problemi di funzionamento delle app. Unche è stato registrato in diversi Paesi del mondo, Italia compresa. Per gli utenti l’impossibilità di inviare messaggi nelle chat e di aggiornare il feed con gli ultimi post pubblicati. Di minore entità i disagi registrati pere Facebook. Le segnalazioni continuano a susseguirsi da ogni parte del mondo, ma al momento non è ancora stato rilasciato un comunicato ufficiale sul blocco ...

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - damy85twit : RT @blogfix24: Twitter e #telegram che rivendicano la loro supremazia su Instagram e Whatsapp: # #instagramdown #whatsappdown - OlderGf : I social gestiti da Mark Zuckerberg sono down. Facebook, WhatsApp e Instagram hanno i server fuori uso -