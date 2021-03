VW Power Day: la roadmap prevede 6 gigafactory in Europa entro il 2030 (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso del Power Day svoltosi tramite una diretta streaming online il gruppo Volkswagen ha presentato la propria roadmap tecnologica per batterie e ricarica dei veicoli elettrici fino al 2030. L’obiettivo è ridurre significativamente la complessità ed i costi delle batterie per rendere gli EV attraenti ed accessibili a quante più persone possibile. Allo stesso tempo il Gruppo intende assicurarsi la fornitura di celle batteria oltre il 2025. Solo in Europa entro la fine del decennio è prevista la costruzione di sei gigafactory con una capacità produttiva totale pari a 240 GWh. Le prime due fabbriche sorgeranno a Skellefteå in Svezia e Salzgitter in Germania. In risposta alla crescente domanda, il Gruppo ha deciso di riorientare il precedente piano relativo alla produzione di celle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Nel corso delDay svoltosi tramite una diretta streaming online il gruppo Volkswagen ha presentato la propriatecnologica per batterie e ricarica dei veicoli elettrici fino al. L’obiettivo è ridurre significativamente la complessità ed i costi delle batterie per rendere gli EV attraenti ed accessibili a quante più persone possibile. Allo stesso tempo il Gruppo intende assicurarsi la fornitura di celle batteria oltre il 2025. Solo inla fine del decennio è prevista la costruzione di seicon una capacità produttiva totale pari a 240 GWh. Le prime due fabbriche sorgeranno a Skellefteå in Svezia e Salzgitter in Germania. In risposta alla crescente domanda, il Gruppo ha deciso di riorientare il precedente piano relativo alla produzione di celle ...

Porsche, futuro sempre più elettrico: batterie ad alta intensità e una propria rete di ricarica Porsche avrà un ruolo di primo piano nella strategia di elettrificazione del Gruppo Volkswagen, i cui tratti sono stati svelati qualche giorno fa in occasione del primo Power Day organizzato dal costr ...

VW Power Day: la roadmap prevede 6 gigafactory in Europa entro il 2030 Nel corso del Power Day svoltosi tramite una diretta streaming online il gruppo Volkswagen ha presentato la propria roadmap tecnologica per batterie e ricarica dei veicoli elettrici fino al 2030. L’ob ...

