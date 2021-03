Venezia, accordo tra Comune ed Enac: merci e cittadini viaggeranno sui droni (Di venerdì 19 marzo 2021) VENEZIA – A Venezia i droni consegneranno pacchi e consentiranno alle persone di spostarsi tra le isole, e magari anche offrendo un collegamento aereo con Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. O almeno questo è il futuro a cui mira il protocollo tra Comune ed Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) approvato dalla giunta comunale. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) VENEZIA – A Venezia i droni consegneranno pacchi e consentiranno alle persone di spostarsi tra le isole, e magari anche offrendo un collegamento aereo con Cortina per le Olimpiadi invernali 2026. O almeno questo è il futuro a cui mira il protocollo tra Comune ed Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) approvato dalla giunta comunale.

