Torino, Belotti e Izzo lavorano a parte ma non sono a rischio per la Sampdoria (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Torino ha continuato la preparazione in vista del match di Serie A contro la Sampdoria: lavoro differenziato per Armando Izzo e Andrea Belotti Il Torino ha continuato la preparazione in vista del match di Serie A contro la Sampdoria: lavoro personalizzato per Izzo e Belotti. Entrambi i giocatori – però – non sono a rischio per il match contro i blucerchiati. «Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di domenica pomeriggio a Genova (calcio d’inizio ore 15) contro la Sampdoria. Davide Nicola, dopo l’attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilha continuato la preparazione in vista del match di Serie A contro la: lavoro differenziato per Armandoe AndreaIlha continuato la preparazione in vista del match di Serie A contro la: lavoro personalizzato per. Entrambi i giocatori – però – nonper il match contro i blucerchiati. «Allenamento pomeridiano per ilal Filadelfia, in preparazione alla partita di domenica pomeriggio a Genova (calcio d’inizio ore 15) contro la. Davide Nicola, dopo l’attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ...

Advertising

gianluca_sarto : #Torino, #Mandragora ritrova la Nazionale. Convocato per il triplice impegno delle qualificazioni a Qatar 2022 con… - TuttoFanta : ?Report #TORINO: ?#Belotti e #Izzo hanno seguito un programma differenziato, ma non sono a rischio. ?#Baselli parzi… - FootballAndDre1 : @PasqualeMattia4 Ma anche Belotti.. Che cavolo ci sta fare ancora al Torino boh Vai alla Roma, al Milan, fai esperienza europea - sportli26181512 : #Torino, #Belotti e #Izzo hanno lavorato a parte: Parte di allenamento in gruppo per Baselli - Toro_News : ? | REPORT Il #Torino si prepara alla #Sampdoria: differenziato per #Belotti e #Izzo. Ecco perché ed ecco il punto… -