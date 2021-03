“Sono Enrico | risolvo problemi…” Forse Letta deve andare a Milano | Torino | Bologna

Leggi su dire

(Di venerdì 19 marzo 2021) BOLOGNA – Milano, Torino e Bologna: le tre ‘capitali’ del nord vanno al voto dopo l’estate. E sono tre città dove forse Enrico Letta farebbe bene a programmare una visita di persona in tempi brevi. Quando ha assunto la guida del Pd, Letta ha detto che deve riaffermarsi come “partito della prossimità sui territori”, “sfidare la Lega sul territorio” e che “il territorio sarà il nostro campo da gioco”. Milano, Torino e Bologna sono oggi luoghi dove il Pd forse non si gioca solo un sindaco da confermare o riconquistare. È già in ballo qualcosa di più. Soprattutto se, come ha detto sempre Letta, “il Pd non farà mai un piccolo partito, deve avere l’ambizione di guidare una coalizione” e le amministrative saranno il “primo test”.