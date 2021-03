Sambenedettese sempre più in crisi | Maxi Lopez e Montero pagano la trasferta a Pesaro

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 19 marzo 2021) In attesa di capire come si evolverà la trattativa per l’acquisizione del club marchigiano da parte di Kim Dae Jung, in casa, i problemi continuano a farla da padrone. È infatti in arrivo una penalizzazione per le inadempienze legate agli stipendi, ma anche le trasferte inizierebbero a diventare un problema. Come riporta La Nuova Riviera le spese delladidello scorso fine settimana sono state pagate dae Paolo. Mister e capitano hanno pagatoe tamponi per evitare un clamoroso forfait, ma fino a quando si potrà andare avanti così? Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.