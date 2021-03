“Onore al Merito” 2021: per chi sogna una carriera in divisa è arrivato il momento di mettersi alla prova (Di venerdì 19 marzo 2021) Torna il Concorso “Onore al Merito”, bandito da AssOrienta in collaborazione con la Scuola Nissolino Corsi, che mette a disposizione centinaia di borse di studio finalizzate alla preparazione dei concorsi per le Forze Armate e le Forze di Polizia. E, visto il successo delle scorse edizioni, le borse di studio messe in palio quest’anno sono quasi raddoppiate. Le candidature sono aperte fino al 14 Maggio. Per il terzo anno consecutivo l’associazione AssOrienta, in collaborazione con Nissolino Corsi, bandisce il Concorso “Onore al Merito”, prevedendo l’assegnazione di ben 703 borse di studio – lo scorso anno erano 391 – per la preparazione ai concorsi in divisa. Perché l’ambizione di entrare in una Forza Armata o in un Forza di Polizia, nel nostro Paese, accomuna sempre più giovani. Lo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Torna il Concorso “al”, bandito da AssOrienta in collaborazione con la Scuola Nissolino Corsi, che mette a disposizione centinaia di borse di studio finalizzatepreparazione dei concorsi per le Forze Armate e le Forze di Polizia. E, visto il successo delle scorse edizioni, le borse di studio messe in palio quest’anno sono quasi raddoppiate. Le candidature sono aperte fino al 14 Maggio. Per il terzo anno consecutivo l’associazione AssOrienta, in collaborazione con Nissolino Corsi, bandisce il Concorso “al”, prevedendo l’assegnazione di ben 703 borse di studio – lo scorso anno erano 391 – per la preparazione ai concorsi in. Perché l’ambizione di entrare in una Forza Armata o in un Forza di Polizia, nel nostro Paese, accomuna sempre più giovani. Lo ...

