Netflix: senza Pin non si accede. Come si potrà bypassare? (Di venerdì 19 marzo 2021) Netflix sta testando l’introduzione di un Pin. Netflix oggi ha raggiunto quota 200 milioni di abbonati nel globo. Uno dei suoi punti di forza è senz’altro la possibilità di condividere l’account. Si acquista un account, nato per vedere Netflix su diversi device ed in stanze diverse, e lo si condivide con la famiglia. Molto più spesso, tanto che ormai è diventato lo standard, un account viene condiviso con amici e colleghi di lavoro, in modo da poter dividere il costo mensile per abbonarsi alla piattaforma di streaming. Sulla faccenda, i vertici della company americana, hanno da sempre chiuso un occhio lasciando così che Netflix divenisse diffuso ovunque a prezzi molto bassi, che hanno messo in crisi piattaforme già popolari Come Sky e limitato la diffusione di quel colosso nato da ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 19 marzo 2021)sta testando l’introduzione di un Pin.oggi ha raggiunto quota 200 milioni di abbonati nel globo. Uno dei suoi punti di forza è senz’altro la possibilità di condividere l’account. Si acquista un account, nato per vederesu diversi device ed in stanze diverse, e lo si condivide con la famiglia. Molto più spesso, tanto che ormai è diventato lo standard, un account viene condiviso con amici e colleghi di lavoro, in modo da poter dividere il costo mensile per abbonarsi alla piattaforma di streaming. Sulla faccenda, i vertici della company americana, hanno da sempre chiuso un occhio lasciando così chedivenisse diffuso ovunque a prezzi molto bassi, che hanno messo in crisi piattaforme già popolariSky e limitato la diffusione di quel colosso nato da ...

