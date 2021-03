Meteo temperature – Aumenta il freddo in diverse città: ecco le città più fredde (Di venerdì 19 marzo 2021) Mentre siamo a un passo dall’equinozio di primavera il freddo sta Aumentando in tutta Italia, frutto dell’irruzione di correnti gelide provenienti dall’Artico. Negli ultimi giorni le temperature sono calate ovunque, in modo più sensibile soprattutto da giovedì, e stamattina all’alba hanno raggiunto valori intorno allo zero in diverse zone, facendo registrare delle gelate anche in alcune città del Centro-Nord, come in Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Mentre siamo a un passo dall’equinozio di primavera ilstando in tutta Italia, frutto dell’irruzione di correnti gelide provenienti dall’Artico. Negli ultimi giorni lesono calate ovunque, in modo più sensibile soprattutto da giovedì, e stamattina all’alba hanno raggiunto valori intorno allo zero inzone, facendo registrare delle gelate anche in alcunedel Centro-Nord, come in

Advertising

Roma : Mattina nubi sparse e schiarite, pomeriggio e sera coperto con debole pioggia. Temperature attese: 1°/11°C. Ecco le… - ilGiunco : Il #meteo in #Maremma: le #previsioni del 19 marzo - #GROSSETO – Un nuovo e ulteriore abbassamento delle temperatur… - ValserianaNews : Previsioni del tempo per il fine settimana: nubi e qualche precipitazione, temperature in 'altalena'. - CentroMeteoITA : #METEO: #PRIMAVERA in quarantena in #ITALIA con un ulteriore calo delle #TEMPERATURE, la tendenza - GiglioFranc82 : RT @MeteOnePB: ? #19marzo tempo inizialmente soleggiato ma con nuvolosità in aumento: peggiora la sera Temperature sotto la media #meteo #… -