Mes | Draghi | “Con i tassi di interesse attuali non è prioritario Prenderlo senza avere un piano significa buttar via i soldi”

"Durante le consultazioni preliminari mi è stato chiesto da molti partiti cosa pensassi del Mes, ho risposto che occorre anche in questo essere pragmatici: al momento il livello dei tassi di interessi è tale per cui prendere il Mes non è prioritario". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Cdm. In più, ha spiegato il presidente del Consiglio, "è essenzialmente investito nella sanità, quando avremo un piano sanità condiviso dal parlamento e dall'opinione pubblica allora ci chiederemo se vale la pena". "Prenderlo senza avere un piano può significare buttare via i soldi", ha concluso.

stanzaselvaggia : Quindi Draghi ha confermato che Renzi sul mes non aveva capito niente. #conferenzastampa - myrtamerlino : Nessuno spazio grigio sul #Mes: 'Senza piano sanitario è come buttare i soldi'. Secco e conciso. Una bella bordata… - fanpage : Il #Mes non è una priorità, parola di Mario #Draghi #conferenzastampa - CarriaggioM : RT @GenCar5: Ma perché #Renzi non chiede le dimissioni di #Draghi che non chiede il #MES? - Taxistalobbyst : RT @OrtigiaP: Dichiarazioni di #Draghi stasera in conferenza stampa dedicate ai talebani del #Mes #civuolepiùeuropa #pattodistabilità E' o… -