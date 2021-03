Israele studia il successore del Gps (Di venerdì 19 marzo 2021) L'esercito sta lavorando ad un sistema basato su sensori inerziali che manderanno in pensione i sistemi attualmente in uso e basati sui satelliti di Usa, Europa, Cina e Russia Neppure il tempo di completare lo sviluppo del sistema di navigazione satellitare Galileo, ovvero il Gps costruito dalla Comunità europea, che da Israele arriva una notizia che potrebbe portare, tra qualche anno, a superare l'esigenza di mantenere nello spazio più costellazioni di satelliti per questo scopo. Gli israeliani stanno infatti studiando un sistema di navigazione innovativo che renderebbe inutili i sistemi di posizionamento basati sulla multilaterazione di segnali radio, quelli sui quali si basano oggi le navigazioni terrestri, navali e aeronautiche. Se la nuova tecnologia si diffonderà riuscirebbe a pensionare Navstar-Gps (Usa), che costa circa 2,3 milioni di dollari ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 marzo 2021) L'esercito sta lavorando ad un sistema basato su sensori inerziali che manderanno in pensione i sistemi attualmente in uso e basati sui satelliti di Usa, Europa, Cina e Russia Neppure il tempo di completare lo sviluppo del sistema di navigazione satellitare Galileo, ovvero il Gps costruito dalla Comunità europea, che daarriva una notizia che potrebbe portare, tra qualche anno, a superare l'esigenza di mantenere nello spazio più costellazioni di satelliti per questo scopo. Gli israeliani stanno infattindo un sistema di navigazione innovativo che renderebbe inutili i sistemi di posizionamento basati sulla multilaterazione di segnali radio, quelli sui quali si basano oggi le navigazioni terrestri, navali e aeronautiche. Se la nuova tecnologia si diffonderà riuscirebbe a pensionare Navstar-Gps (Usa), che costa circa 2,3 milioni di dollari ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele studia Israele. Un braccialetto per i domiciliari anti - coronavirus Il braccialetto è stato sviluppato da SuperCom , una società israeliana quotata al Nasdaq che, in effetti, studia tecnologia per le detenzioni domiciliari. I gruppi per i diritti umani hanno ...

Il premio Abel agli artefici del ponte tra matematica e informatica Wigderson è nato ad Haifa, in Israele, nel 1956. Quando era adolescente, gli informatici iniziavano ... e uno dei suoi principali sottocampi è la teoria dei grafi, che studia le reti di spigoli (o ...

Israele studia il successore del Gps Panorama Di Covid ci si riammala? E il vaccino per quanto tempo protegge? Quanto può durare l’immunizzazione dopo che ci si è ammalati? E copertura vaccinale quanto dura? Per ora si parla di circa sei mesi ...

Raggiungeremo mai l’immunità di gregge? Israele è stato utilizzato come esempio virtuoso ... più aumentano i rischi che se ne formino di nuove e difficili da tenere sotto controllo. Uno studio da poco condotto in Brasile, e pubblicato sulla ...

