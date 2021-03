Il movimento Fridays for future torna a scioperare per il clima in tutto il mondo (Di venerdì 19 marzo 2021) (Photo by JOE KLAMAR / AFP) (Photo credit should read JOE KLAMAR/AFP/Getty Images)Fridays for future, il movimento ambientalista ispirato dalle proteste in Svezia dell’attivista Greta Thunberg, torna a farsi sentire oggi, 19 marzo, lanciando la Giornata mondiale di azione per il clima. Le attiviste e gli attivisti di tutto il mondo parteciperanno allo sciopero globale con iniziative online e nei luoghi pubblici, a seconda delle misure di contenimento della pandemia, per chiedere “misure immediate e concrete, in linea con la scienza e con il principio di giustizia climatica” e contestare le “vuote promesse” di politica e grandi aziende. “Basta vuote promesse” si legge all’inizio del comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale di ... Leggi su wired (Di venerdì 19 marzo 2021) (Photo by JOE KLAMAR / AFP) (Photo credit should read JOE KLAMAR/AFP/Getty Images)for, ilambientalista ispirato dalle proteste in Svezia dell’attivista Greta Thunberg,a farsi sentire oggi, 19 marzo, lanciando la Giornata mondiale di azione per il. Le attiviste e gli attivisti diilparteciperanno allo sciopero globale con iniziative online e nei luoghi pubblici, a seconda delle misure di contenimento della pandemia, per chiedere “misure immediate e concrete, in linea con la scienza e con il principio di giustiziatica” e contestare le “vuote promesse” di politica e grandi aziende. “Basta vuote promesse” si legge all’inizio del comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale di ...

