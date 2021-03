Gotham Knights rinviato al 2022 (Di venerdì 19 marzo 2021) Gotham Knights è l'ultimo grande titolo in via di sviluppo ad essere rinviato al 2022. In una dichiarazione pubblicata sui social media, Warner Bros. ha affermato di "voler dare al gioco più tempo per offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori". In precedenza era stato programmato per il lancio quest'anno. "Grazie ai nostri fantastici fan per il vostro straordinario supporto a Gotham Knights", continua la dichiarazione della Warner. "Non vediamo l'ora di mostrare di più sul gioco nei prossimi mesi". Diversi altri titoli ad alto budget sono sati rinviati nelle ultime settimane, poiché l'interruzione causata dal Coronavirus continua a pesare sui programmi di produzione. Il mese scorso Bungie ha rinviato la prossima espansione di Destiny all'anno prossimo. ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 marzo 2021)è l'ultimo grande titolo in via di sviluppo ad essereal. In una dichiarazione pubblicata sui social media, Warner Bros. ha affermato di "voler dare al gioco più tempo per offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori". In precedenza era stato programmato per il lancio quest'anno. "Grazie ai nostri fantastici fan per il vostro straordinario supporto a", continua la dichiarazione della Warner. "Non vediamo l'ora di mostrare di più sul gioco nei prossimi mesi". Diversi altri titoli ad alto budget sono sati rinviati nelle ultime settimane, poiché l'interruzione causata dal Coronavirus continua a pesare sui programmi di produzione. Il mese scorso Bungie hala prossima espansione di Destiny all'anno prossimo. ...

Advertising

HDblog : Gotham Knights rimandato: arriverà nel 2022 - Stoupwhiff : Dopo un 2020 caratterizzato da numerosi posticipi in ambito videoludico (e non solo), neanche il 2021 sembra voler… - badtasteit : #GothamKnights posticipato ufficialmente al 2022 - misteruplay2016 : Gotham Knights è l’ultimo grande titolo in sviluppo a subire un rinvio - MangaForevernet : ? Gotham Knights - aggiornamento sull'uscita ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Gotham Knights Gotham Knights rimandato: arriverà nel 2022 Doveva arrivare nel 2021 ma non riuscirà a centrare il suo obbiettivo: Gotham Knights , il nuovo titolo ambientato nell'universo di Batman (ma in cui non c'è Batman) è stato rimandato ufficialmente al 2022 . L'annuncio è arrivato dall'account Twitter ufficiale del titolo ...

Gotham Knights è l'ultimo grande titolo in sviluppo a subire un rinvio Gotham Knights è l'ultimo grande titolo in via di sviluppo ad essere rinviato al 2022 . In una dichiarazione pubblicata sui social media, Warner Bros. ha affermato di " voler dare al gioco più tempo ...

Gotham Knights rinviato al 2022 Spaziogames.it Gotham Knights rimandato: arriverà nel 2022 Doveva arrivare nel 2021 ma non riuscirà a centrare il suo obbiettivo: Gotham Knights, il nuovo titolo ambientato nell'universo di Batman (ma in cui non c'è Batman) è stato rimandato ufficialmente al ...

Gotham Knights rinviato al 2022, annuncia WB Games Montreal Dopo il 2020, ormai ci abbiamo fatto l’abitudine a questo genere di annunci: WB Games Montreal ha reso noto che Gotham Knights sarà rinviato al 2022. Stando al messaggio condiviso via social, “ci stia ...

Doveva arrivare nel 2021 ma non riuscirà a centrare il suo obbiettivo:, il nuovo titolo ambientato nell'universo di Batman (ma in cui non c'è Batman) è stato rimandato ufficialmente al 2022 . L'annuncio è arrivato dall'account Twitter ufficiale del titolo ...è l'ultimo grande titolo in via di sviluppo ad essere rinviato al 2022 . In una dichiarazione pubblicata sui social media, Warner Bros. ha affermato di " voler dare al gioco più tempo ...Doveva arrivare nel 2021 ma non riuscirà a centrare il suo obbiettivo: Gotham Knights, il nuovo titolo ambientato nell'universo di Batman (ma in cui non c'è Batman) è stato rimandato ufficialmente al ...Dopo il 2020, ormai ci abbiamo fatto l’abitudine a questo genere di annunci: WB Games Montreal ha reso noto che Gotham Knights sarà rinviato al 2022. Stando al messaggio condiviso via social, “ci stia ...