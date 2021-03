«Facile insultare una donna. Gli stereotipi sulla differenza con l’uomo si buttano giù con la cultura» (Di venerdì 19 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Elisa Longo Borghini, la numero uno del ciclismo italiano. Domenica correrà il Trofeo Binda a Cittiglio, mentre il 26 partirà con la Trek per il Nord. Le chiedono se ha mai pensato che, se fosse nata maschio, sarebbe ricca. «Mai. Vado in bici perché mi piace, se lo facessi per soldi non farei i risultati. I miei colleghi fanno una vita dura, tanta fatica e tanti sacrifici, ma anche noi. Sarebbe ora di chiudere questa forbice, di avvicinare un po’ i nostri salari ai loro. Non guadagneremo mai come gli uomini, ma non è giusto che la differenza sia di uno a venti». Dovrebbe essere normale vedere donne nei posti di comando, anche come Presidente del Consiglio, dice. «Il punto non è essere donna o uomo, ma essere o no all’altezza di un determinato compito». Ci vuole una rivoluzione culturale. «Tutto parte ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Elisa Longo Borghini, la numero uno del ciclismo italiano. Domenica correrà il Trofeo Binda a Cittiglio, mentre il 26 partirà con la Trek per il Nord. Le chiedono se ha mai pensato che, se fosse nata maschio, sarebbe ricca. «Mai. Vado in bici perché mi piace, se lo facessi per soldi non farei i risultati. I miei colleghi fanno una vita dura, tanta fatica e tanti sacrifici, ma anche noi. Sarebbe ora di chiudere questa forbice, di avvicinare un po’ i nostri salari ai loro. Non guadagneremo mai come gli uomini, ma non è giusto che lasia di uno a venti». Dovrebbe essere normale vedere donne nei posti di comando, anche come Presidente del Consiglio, dice. «Il punto non è essereo uomo, ma essere o no all’altezza di un determinato compito». Ci vuole una rivoluzionele. «Tutto parte ...

