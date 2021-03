Europa League, il sorteggio di quarti e semifinali [LIVE] (Di venerdì 19 marzo 2021) sorteggio quarti Europa League diretta – Prende il via il sorteggio che determinerà gli accoppiamenti per i quarti di finale – e per le semifinali – della UEFA Europa League 2020/21. Sono otto le squadre rimaste in gioco nella competizione, che torneranno a sfidarsi a partire dal prossimo 8 aprile. Nell’occasione, in diretta da Nyon (Svizzera), L'articolo Europa League, il sorteggio di quarti e semifinali LIVE Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 marzo 2021)diretta – Prende il via ilche determinerà gli accoppiamenti per idi finale – e per le– della UEFA2020/21. Sono otto le squadre rimaste in gioco nella competizione, che torneranno a sfidarsi a partire dal prossimo 8 aprile. Nell’occasione, in diretta da Nyon (Svizzera), L'articolo, ildi

Advertising

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - OfficialASRoma : ?? @PFonsecaCoach: 'È importante aver vinto qui, l'#ASRoma non aveva mai battuto lo Shakhtar in trasferta e non era… - SkySport : ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ?… - Corriere : Europa League, i sorteggi dei quarti di finale in diretta: ecco l’avversaria della Roma - OrgoglioGobbo38 : @gloriapoch72 @Marco_viscomi @CucchiRiccardo Se vuoi, ti parlo solo di ASL. Visto che la grande ASL di Napoli riten… -