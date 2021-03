Elisabetta Canalis prende a pugni l’ex di Diletta Leotta | ma solo per finta

(Di venerdì 19 marzo 2021)si allena con Daniele Scardina, alias Toretto, nonchè ex die finge di picchiarlo La vita disi divide tra impegni lavorativi legati alle collaborazioni con numerosi brand, la crescita della figlia con cui sia giocare tra video sui social e insegnamenti e lo sport che pratica in tutte le sue forme. L’influencer, infatti, ha fatto dell’alimentazione sana e del fitness uno stile di vita che la porta anche a sperimentare e a conoscere modi nuovi di tenersi in forma e di essere al passo coi tempi, mantenendo un’incredibile e invidiabile silhoutte. È solita pubblicare sui suoi canali social momenti della sua vita tra lavoro e fitness senza dimenticare mai l’autoironia e la voglia di raccontarsi. Di recente, ...

Advertising

infoitcultura : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, è di nuovo gelo fra le ex veline - infoitcultura : Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia rivelazione bomba | “Dopo il litigio…” - Lunarossa99 : #twittamibeautiful ho sentito bene?? La star Elisabetta Canalis???????????????????? - DonnaGlamour : Gelo tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: rapporti “inesistenti” - ClarabellaBest : #Verissimo Guarda 'Ornella Vanoni, Elisabetta Canalis e gli altri ospiti di Verissimo di sabato 20 marzo' su Media… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis

Verissimo, intervista a Joaquìn Cortés edMa non finisce qui, tra le interviste di Verissimo in onda sabato 20 marzo 2021 segnaliamo anche quella di Joaquìn Cortés . Il ballerino ...La voce arriva direttamente dal web, e parla dei retroscena sulla pace mai avvenuta trae Maddalena Corvaglia. Loro erano una delle coppie di veline di Striscia la Notizia maggiormente conosciute ed apprezzate, stiamo parlando di Maddalena Corvaglia ed...Passando per Rula Jebreal, Luca Ward e Joaquìn CortésSabato 20 marzo su Canale 5, eccezionalmente alle ore 15.40, nuovo appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin intervista per la prima volta Rula J ...Qualche tempo fa si era parlato di un possibile riavvicinamento fra le due, secondo quanto riporta Dagospia però fra Maddalena ed Elisabetta non ci sarebbe stato alcun chiarimento. Un legame, quello f ...