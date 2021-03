Draghi presenta il decreto Sostegni: “Una risposta consistente alla povertà” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato il nuovo decreto Sostegni in conferenza stampa: “Una risposta parziale ma il massimo che potevamo fare”. Il premier Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto Sostegni. decreto Sostegni, Draghi: “Una risposta consistente alla povertà” “Questo decreto è una risposta consistente alla povertà, alle imprese e ai lavoratori. Una risposta parziale ma è il massimo che potevamo fare in questo momento. I capisaldi sono il ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio Mariohato il nuovoin conferenza stampa: “Unaparziale ma il massimo che potevamo fare”. Il premier Marioha parlato in conferenza stampa dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri del: “Una” “Questoè una, alle imprese e ai lavoratori. Unaparziale ma è il massimo che potevamo fare in questo momento. I capisaldi sono il ...

