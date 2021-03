Decreto sostegno 2021: quando parla Draghi. Cdm in ritardo, tensioni con la Lega (Di venerdì 19 marzo 2021) Ci siamo: il dl sostegno da 2 miliardi sta per nascere, nonostante il braccio di ferro fino all'ultimo minuto sulle cartelle esattoriali. Alla fine del Consiglio dei ministri che darà l'ok, si ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Ci siamo: il dlda 2 miliardi sta per nascere, nonostante il braccio di ferro fino all'ultimo minuto sulle cartelle esattoriali. Alla fine del Consiglio dei ministri che darà l'ok, si ...

Advertising

berlusconi : Forza Italia ha presentato proposte per il Decreto Sostegno. Sono proposte che vengono incontro finalmente alle esi… - QuiMediaset_it : Alle 17.15 su #Rete4 @giusbrindisi conduce 'Speciale #TG4 - Gli aiuti di Draghi' per seguire la diretta della confe… - borghi_claudio : Oggi a Milano primi fiori e ultime aperture dei poveri negozianti che tentavano di fare qualche vendita disperata.… - giuseppelacara : Decreto Sostegno, slitta ancora il Cdm con le nuove misure. E' guerra sulle cartelle fiscali - MarioBubu : RT @AndrexMarlow: Messaggio per i Media immondizia del nostro bel Paese. ?? Il Decreto Sostegno è totalmente insufficiente . Bastardi vend… -