Daniel Radcliffe nel cast di The Lost City of D, con star Sandra Bullock e Channing Tatum (Di venerdì 19 marzo 2021) L'attore Daniel Radcliffe farà parte del cast del film The Lost City of D, un progetto con star Sandra Bullock e Channing Tatum. Daniel Radcliffe è entrato a far parte del cast di The Lost City of D, il film con star Sandra Bullock e Channing Tatum. Il lungometraggio sarà inoltre prodotto dall'attrice premio Oscar in collaborazione con Paramount e viene descritto come una commedia con molti elementi avventurosi. Il film The Lost City of D sarà diretto da Adam e Aaron Nee, mentre Dana Fox ha firmato la bozza della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021) L'attorefarà parte deldel film Theof D, un progetto conè entrato a far parte deldi Theof D, il film con. Il lungometraggio sarà inoltre prodotto dall'attrice premio Oscar in collaborazione con Paramount e viene descritto come una commedia con molti elementi avventurosi. Il film Theof D sarà diretto da Adam e Aaron Nee, mentre Dana Fox ha firmato la bozza della ...

